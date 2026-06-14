La Carrera de la Mujer regresa este domingo a Gijón con un recorrido de más de cinco kilómetros

La Carrera de la Mujer regresa a Gijón con un recorrido de más de cinco kilómetros - PRENSA CARRERA MUJER

OVIEDO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Gijón acoge este domingo una nueva edición de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana, una prueba de algo más de cinco kilómetros que volverá a convertir la ciudad en una de las sedes del mayor evento deportivo femenino de Europa.

La carrera partirá a las 10.00 horas desde la avenida Albert Einstein y finalizará en el complejo deportivo de Las Mestas, donde se celebrará posteriormente un festival de fitness y aeróbic.

La edición de este año tendrá como proyecto destacado de la iniciativa '+SolidariAs' a la asociación Corazones Solidarios Asturias, dedicada a la elaboración de almohadas terapéuticas para personas operadas de cáncer de mama. Además, se habilitarán 50 dorsales solidarios a favor de la Asociación Galbán.

La organización ha señalado asimismo que los beneficios obtenidos por la venta de merchandising se destinarán a la investigación contra el cáncer de mama a través de la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA).