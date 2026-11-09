Las carreteras asturianas registran 37 accidentes con un herido grave y siete leves durante el fin de semana

Archivo - Autopista del Huerna. AP-66. Carretera. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras asturianas han registrado 37 accidentes de tráfico durante el fin de semana comprendido entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre, con un balance de un herido grave y siete leves.

El viernes se contabilizaron doce siniestros, en los que una persona resultó herida grave y otras tres sufrieron lesiones leves, según ha informado la Guardia Civil a Europa Press.

El sábado fue la jornada con mayor número de accidentes, con trece, aunque no se registraron heridos. Por su parte, el domingo se produjeron doce siniestros, que dejaron cuatro personas heridas leves.