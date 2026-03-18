La Casa de Cultura de Avilés acoge desde mañana la exposición gratuita 'La memoria de lo cotidiano'

Exposición 'La memoria de lo cotidiano'. - AYTO. AVILÉS

OVIEDO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Casa de Cultura de Avilés acogerá desde mañana hasta el 7 de septiembre la exposición 'La memoria de lo cotidiano. Obras de la Colección Pérez Simón', que muestra una visión del costumbrismo y las tradiciones populares desde el arte contemporáneo español.

La muestra incluye 21 obras, entre 16 cuadros y 5 esculturas de 15 artistas, destacando nombres como Evaristo Valle, Nicanor Piñole y Nicolás Martínez Ortiz de Zárate. Según la comisaria de la muestra, la periodista y doctora en Historia del Arte, Alicia Vallina, la exposición busca poner en diálogo el costumbrismo español con el asturiano de comienzos del siglo XX, reflejando escenas cotidianas --aldeanos, marineros, campesinos, mercados, romerías-- como forma de preservar la identidad cultural frente a la industrialización.

La comisaria subraya que 'La memoria de lo cotidiano' no es solo nostalgia, sino resistencia cultural y autodefinición regional, mostrando una mezcla de ternura y dureza, memoria y cambio. La exposición se enmarca dentro de la colaboración entre la colección del empresario astur-mexicano Juan Antonio Pérez Simón y el Ayuntamiento de Avilés, que ha llevado a la ciudad otras muestras de la colección en años anteriores, incluyendo obras de Sorolla en 2023 y la exposición 'Mujeres Artistas en la Colección Pérez Simón' en 2024.

La muestra, gratuita, puede visitarse de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas.