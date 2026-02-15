La Casa de Cultura de Grado acoge este miércoles la presentación de la novela 'Paño de lágrimas' de José García

La Casa de Cultura de Grau/Grado acoge la presentación de la novela histórica ‘Paño de lágrimas’ de José García Velarde - BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GRADO

OVIEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Casa de Cultura de Grado acoge este miércoles a las 19.30 horas, la presentación del libro 'Paño de lágrimas', del escritor José García Velarde, reeditado por la editorial Prámaro, tal y como ha anunciado la Biblioteca Municipal de Grado.

La obra, concluida en diciembre de 1907 y publicada por primera vez por Biblioteca Patria (Madrid) en 1909, es una novela corta ambientada en Salas. Según destaca la editorial, el texto podría reflejar hechos reales del Salas decimonónico, lo que permite aproximarse a la vida cotidiana de la época y ofrece un enfoque histórico y literario de interés.

La presentación tendrá lugar en la Casa de Cultura y forma parte de la programación cultural del municipio.