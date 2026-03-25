La Casa de las Mujeres de Avilés dedica un 'Viernes con voz femenina' a Ana María Matute

Archivo - Ana María Matute. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La escritora Ana María Matute (1925-2014), académica y figura de la novela española de posguerra, protagonizará una nueva edición del ciclo 'Viernes con voz femenina', organizado por la Concejalía de Igualdad en la Casa de las Mujeres de Avilés.

La actividad se celebrará este viernes 27 a las 18.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo, dentro del ciclo 'Mujeres artistas: contadoras de historias'.

Bajo el título 'Ana María Matute: escritora y académica', el programa incluye la proyección de un documental que permitirá acercarse a su obra a través de entrevistas realizadas a la autora y testimonios de personas que la conocieron tanto en el ámbito personal como en el literario.

En concreto, se proyectará el documental 'Ana María Matute. La niña de los cabellos blancos', dirigido por Marcos Hernández Bermejo y locutado por la periodista Julia Otero, perteneciente a la colección 'Imprescindibles' de Televisión Española.

El trabajo audiovisual recorre la vida de la escritora desde sus primeros recuerdos de infancia, anteriores a la Guerra Civil, hasta la concesión del Premio Cervantes en 2010, a través de su propio relato en primera persona a los 87 años.

Al término de la proyección tendrá lugar un coloquio conducido por Mar Martín, licenciada en Filología Española y especialista en Filología Asturiana por la Universidad de Oviedo, que ha trabajado como guionista en la RPA y es autora de dos poemarios.