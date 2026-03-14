Casi 300 personas están en lista de espera estructural para acceder a una plaza en las residencias del ERA en Asturias

Archivo - Residencia de ancianos de la red pública de Asturias, ERA, en Oviedo. - GOOGLE MAPS - Archivo

OVIEDO 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La lista de espera estructural para acceder a una plaza en las residencias dependientes del organismo autónomo Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA) se sitúa actualmente en 298 personas. Esta relación incluye a quienes tienen reconocida esta prestación como única opción en su plan de atención individual (PIA) y no han manifestado preferencia por ser atendidas con otro tipo de apoyo.

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha proporcionado estos datos en una nota de prensa en la que precisa que, además de la lista estructural, existe otro registro en el que figuran 2.612 personas que tienen un PIA y algún tipo de presentación --por ejemplo, acceso a un centro de día, ayuda a domicilio o teleasistencia-- y que, además, han solicitado plaza en una residencia por si en algún momento necesitan este recurso.

El ERA ha enviado una carta a todas las personas incluidas en este segundo grupo en la que les pide que manifiesten su voluntad de ser incluidas en la lista de espera estructural, es decir, que comuniquen si quieren una plaza residencial con carácter inmediato o prefieren continuar percibiendo su prestación actual y seguir, mientras tanto, en la lista de espera no estructural.

Antes del envío de esta misiva, la consejería dictó una resolución para la creación de dos listas de espera, la estructural y la no estructural, de la que se informó al puntualmente al Consejo Asesor de Bienestar Social, en el que está representado el Partido Popular. La Consejería de Derechos Sociales ha lamentado que el PP "aparente desconocer esta diferencia de forma interesada para generar confusión y erosionar los servicios públicos".