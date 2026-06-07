Casi 30.000 personas asistieron a los espectáculos del Teatro Palacio Valdés en 2025

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OVIEDO 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Palacio Valdés cerró el año 2025 con 62 funciones entre todos los espectáculos programados. En total, 28.468 personas asistieron a representaciones teatrales, musicales, funciones de danza, encuentros y el tradicional concierto de Año Nuevo, concentrándose en los meses de febrero, marzo y octubre el mayor número de actos programados y, por tanto, también el mayor número de asistentes.

Según ha informado este domingo el Ayuntamiento de Avilés, durante el mes de octubre asistieron 5.376 espectadores, 4.428 en febrero y 3.793 en marzo. En total, en 2025 la asistencia media a los actos del Teatro Palacio Valdés alcanzó el 71,82%.

Además, la venta de abonos trimestrales se mantuvo estable en torno a los 400 abonos por cada periodo (402 de enero a marzo, 369 de abril a junio y 381 de octubre a diciembre).

La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, ha dicho que las cifras reflejan que Avilés "despliega una programación teatral que sólo exhiben ciudades de mayor población y el Teatro Palacio Valdés es la pieza angular de la vida cultural de la ciudad".

También ha destacado el trabajo en red que viene desarrollando con el Centro Niemeyer y con otros teatros, como los de la zona norte, que permite un intercambio de información.

Por primera vez en la historia del Teatro Palacio Valdés, el estreno nacional de una obra se ha programado durante tres jornadas consecutivas. Es el caso de 'El Hijo de la Cómica', dirigida e interpretada por José Sacristán, que alcanzó 1.939 asistentes los días 24, 25 y 26 de octubre.