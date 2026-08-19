Casi 600 conductores denunciados en una semana en Asturias por incumplir los límites de velocidad

Archivo - Un agente de la Guardia Civil pide documentación a un conductor en un control de tráfico - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

OVIEDO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General (DGT) de Tráfico ha llevado a cabo entre los días 3 y 9 de este mes de agosto una nueva campaña de vigilancia y control de velocidad, durante la cual los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Asturias establecieron 51 puntos de control y verificaron la velocidad de 25.075 vehículos.

Del total de vehículos controlados, 569 conductores, un 2,27 %, fueron denunciados por circular a velocidad superior a la permitida. Esta cifra supone un descenso del 0,61% respecto a la campaña realizada en abril de este mismo año, cuando fueron denunciados el 2,88% de los vehículos controlados.

Teniendo en cuenta el tipo de vía, más de la mitad de las infracciones (un 59,2%) se registraron en autopistas y autovías, con un total de 337 denuncias, mientras que en carreteras convencionales fueron denunciados 232 conductores, el 40,8% restante.

El porcentaje de conductores denunciados respecto al número de vehículos controlados fue superior en las carreteras convencionales. En concreto, fueron denunciados el 2,50% de los vehículos controlados en este tipo de vía. En autopistas y autovías el porcentaje de conductores denunciados fue del 2,13% sobre el total de vehículos controlados, según datos de la DGT recogidos por Europa Press.

En el ámbito penal, no se detectó ningún conductor que incurriera en un delito contra la seguridad vial por exceder en más de 80 kilómetros por hora la velocidad permitida en la vía, tal y como recoge el artículo 379.1 del Código Penal.

Como es habitual, a estos resultados hay que sumar los controles que las policías locales realizaron en el ámbito de su competencia, según señala la DGT.