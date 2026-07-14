"Castigan a quien no contamina": Vox exige tumbar la ZBE de Gijón y señala a la industria y al puerto

Archivo - Atasco de tráfico en Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Gijón ha presentado una enmienda a la totalidad contra la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad, al entender que "no se puede combatir la contaminación castigando a quienes no la provocan".

En una nota de prensa, la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, ha defendido una "reformulación integral" del proyecto, ya que a su juicio "carece de la suficiente justificación jurídica, técnica, ambiental y económica".

Si bien la mejora de la calidad del aire es un objetivo que Vox comparte, rechazan el modelo de la ZBE porque "no acredita suficientemente que las restricciones que impone sean necesarias, eficaces y proporcionadas".

La enmienda sostiene que el expediente municipal no justifica adecuadamente el perímetro elegido, las limitaciones al tráfico o el régimen de excepciones, ni evalúa alternativas menos restrictivas que podrían resultar igualmente eficaces. Asimismo, cuestiona que la ordenanza no actúe sobre las principales fuentes de contaminación identificadas en el propio expediente, entre las que figuran la actividad industrial, el puerto y el tráfico pesado. En opinión de Rouco, "antes de imponer nuevas limitaciones hay que actuar sobre las verdaderas fuentes del problema".