Causas de incendios en Asturias 2024: El 79% de la superficie afectada fue por origen intencionado

OVIEDO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales del Principado de Asturias (Bripas) realizaron durante el año 2024 un total de 86 informes de investigación de incendios forestales, abarcando una superficie quemada total investigada de 2.247,01 hectáreas, que representa aproximadamente el 62,51% de la superficie total quemada en Asturias en ese año.

Del total de la superficie investigada, el 79% corresponde a incendios por causa intencionada, un 13,95% a negligencias y causas accidentales, un 4,65% causados por rayo y en un 1,16% no se ha podido determinar la causa. Los datos figuran en el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales en el Principado de Asturias para la campaña 2025-2026, consultado por Europa Press.

En la investigación de la superficie afectada en los incendios intencionados se han distinguido un total de 8 motivaciones, entre las que destaca el grupo de 'Incendios causados por quemas en el desempeño de prácticas agrícolas que se dejan arder' con un 33,72%%, seguida de 'Incendios provocados por pastores y ganaderos para regenerar y favorecer el nacimiento de pasto' con un 29%, así como 'Motivación desconocida' con un 4,65%.

El resto de motivaciones con menor incidencia han sido: 'Incendios causados por agricultores para eliminar matorral y residuos agrícolas que se dejan arder incontroladamente y pasan al monte' (1,16%), 'Incendios provocados para eliminar vegetación de montes en explotación forestal' (1,16%), 'Incendios para eliminar vegetación en lindes' (1,16%), 'Incendios provocados por vandalismo' (1,16%) y 'Otras motivaciones conocidas' (1,16%).

En 2024 las quemas realizadas en el desempeño de prácticas agrícolas que se dejan arder incontroladamente y pasan al monte o bien directamente son iniciados en terreno forestal ha sido la causa de mayor superficie quemada intencionalmente. La evolución de la mencionada motivación ha sufrido en 2024 un notable incremento frente a otras causas, pasando de porcentajes inferiores al 5% en años anteriores a un 40,94% de la superficie quemada en ese año.