Cazado en Asturias un joven que se ponía el uniforme de su antigua empresa para estafar 12.000 euros en maquinaria

Material intervenido. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 24 años y vecino de Mieres ha sido detenido tras urdir un plan para estafar más de 12.000 euros en maquinaria y herramientas utilizando el nombre de una empresa de obra civil de Salas para la que había trabajado. El arrestado aprovechaba que los proveedores de Siero, Llanera y Mieres lo conocían y se vestía con el uniforme y el logotipo de su antiguo empleo para generar confianza, firmar los albaranes y llevarse desde motosierras hasta grupos de soldar que luego revendía entre conocidos y establecimientos de compra-venta.

Según ha explicado la Guardia Civil en nota de prensa, al investigado se le atribuyen un delito continuado de estafa, otro de falsedad de documento mercantil y otro de usurpación de identidad. Los hechos se remontan al 9 de abril de este año, cuando el representante de la empresa estafada, dedicada a obra civil y afincada en Salas, denunció la compra a nombre de su empresa de numerosa maquinaria menor y herramienta en varios establecimientos de Asturias.

Según manifestó el denunciante, días antes había recibido una llamada de un empleado de un establecimiento de venta de maquinaria al que le había llamado la atención el contenido de una de las facturas, ya que incluía productos que no se emplean para obra civil.

Tras una comprobación exhaustiva de su facturación, la empresa denunciante pudo verificar que se habían estado llevando a cabo diez compras de maquinaria pequeña de jardinería y construcción, así como de herramienta en establecimientos especializados que son proveedores habituales suyos de los municipios de Mieres, Llanera y Siero. Esto se había llevado a cabo de manera recurrente entre el 24 y el 31 de marzo de 2026 por un importe total de 12.128 euros.

Los efectos comprados que figuraban en los albaranes eran herramienta como cizallas, guantes, maletines de herramientas, material de uso en fontanería, sopladores de batería, motosierras, generadores, pistolas de impacto, grupos de soldar, amoladoras, taladros e incluso kits repara pinchazos.

Tras el estudio y análisis de estos albaranes de compra, se pudo observar la homogeneidad en la firma, y datos aportados, salvo en uno de ellos, en el que se había utilizado otro número de DNI que no coincidía con el resto.

Las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Asturias permitieron determinar su autoría, verificando a través del visionado de cámaras de los establecimientos cómo utilizaba ropa de trabajo con el distintivo de la empresa para la que había trabajado con el fin de generar confianza y engaño suficiente en los establecimientos en los que realizó las compras, donde no sabían que ya no pertenecía a la misma. Según se pudo conocer, el destino del material fraudulentamente adquirido fue la venta en diversos establecimientos de compra-venta, así como a conocidos.