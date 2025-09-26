CCOO abandona la negociación del convenio colectivo en la Administración Autonómica de Asturias

OVIEDO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La reunión de delegadas y delegados de CCOO en el sector de la Administración Autonómica del Principado se ha retirado de la negociación del VI Convenio Colectivo por su "malestar" con el proceso negociador.

El sindicato ha explicado que ha tomado esta decisión después de "varios meses de negociación" en los que "no se visualiza una intención realmente negociadora por parte de la administración". CCOO ha denunciado que siguen sin recuperarse derechos recortados por la Ley de Sostenibilidad, con consecuencias como "retribuciones por debajo del salario mínimo interprofesional".

CCOO ha criticado además la "amortización de plazas sin justificación", que considera "un paso hacia la privatización de servicios" y ha señalado que el nuevo decreto de empleo temporal "no atiende la mayoría de las reivindicaciones sindicales" y fue rechazado unánimemente por todos los sindicatos.

El sindicato ha advertido que se están "superando todos los límites" en la negociación y ha emplazado al ejecutivo regional a "una reflexión para reconducir la situación", dejando claro que "una negociación efectiva y real no es lo que se está haciendo".

CCOO aspira a un VI Convenio Colectivo que "dignifique y mejore las condiciones del personal de la administración asturiana", rechazando un proceso "meramente formal" y centrado "únicamente en los aspectos que interesan a la administración".