CCOO acusa al Ayuntamiento de Siero de "estar dejando morir" el Consejo de la Mujer

Secretaria General CCOO Siero-Piloña, Bibiana Martínez. - CCOO

OVIEDO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Unión Comarcal de CCOO Siero-Piloña, Bibiana Martínez, ha denunciado este martes que el Ayuntamiento de Siero "está dejando morir" el Consejo Municipal de la Mujer. "Estamos en la semana del 8 de marzo y sigue sin convocar el pleno del Consejo de la Mujer, un órgano fundamental para la participación, el diálogo y el impulso de políticas de igualdad en el concejo", ha criticado.

En una nota de prensa recuerda que es responsabilidad municipal "favorecer este espacio de encuentro, debate, propuesta y acciones en pro de la igualdad", tal y como ocurre en otros concejos donde los consejos de la mujer mantienen actividad durante todo el año. La única convocatoria realizada hasta ahora, ha reprochado Martínez, ha sido de carácter extraordinario, centrada en la redacción de un manifiesto por la igualdad que se leerá en el salón de plenos del Ayuntamiento, "sin darle visibilidad en la calle ni promover la participación juvenil, de los colectivos feministas y de la población en general".

CCOO Siero-Piloña exige la convocatoria "inmediata" del Consejo Municipal de la Mujer, así como la aprobación de un calendario estable de reuniones que garantice su funcionamiento regular y efectivo, de forma que se convierta en "un espacio útil" para todas las asociaciones y entidades preocupadas e interesadas en la promoción de las políticas de igualdad en el concejo.