CCOO acusa al PP de "dañar el prestigio" de la estación de Valgrande-Pajares

OVIEDO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Educación y cultura ha acusado este viernes al PP asturiano de "dañar el prestigio" de la estación de esquí Valgrande-Pajares, en Lena, por realizar afirmaciones "basadas en informaciones distorsionadas, manipuladas o directamente falsas".

En una nota de prensa, el sindicato ha asegurado que el PP es "perfectamente conocedor" de que se han realizado las revisiones pertinentes, se han ejecutado los mantenimientos necesarios en tiempo y forma, y que "existe una dirección técnica contratada que supervisa y evalúa el funcionamiento y la seguridad de la estación, emitiendo informes favorables, pidiendo por ello el sindicato que no se juegue políticamente con una cuestión tan seria como es la seguridad".

Recuerda CCOO que se ha creado una plaza ocupada por un ingeniero para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación y el estricto cumplimiento de los estándares de seguridad. "Incluso el propio director de la estación, pese a sus incomprensibles contradicciones, afirmó en su comparecencia en la Junta General del Principado el pasado 11 de marzo de 2025 que nunca se puede dudar de la seguridad de la estación, ya que, de ser así, esta no podría abrir", han agregado.

A juicio del sindicato, el Partido Popular "está actuando de manera partidista en un peligroso juego político que daña el prestigio y el buen nombre de Valgrande-Pajares".