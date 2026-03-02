CCOO advierte de la "precarización" del servicio de Atención Temprana en Asturias y denuncia su "parcial privatización"

Archivo - Talleres Fundación Atención Temprana - FUNDACIÓN ATENCIÓN TEMPRANA - Archivo

OVIEDO 2 Mar. (EUROPA PRESS) - El Sindicato de Enseñanza de CCOO Asturias ha advertido este lunes de la situación de "precarización" que atraviesan las Unidades de Atención Infantil Temprana en el Principado, un servicio esencial dirigido a población infantil especialmente vulnerable que, según sostiene, permanece "parcialmente privatizado" y sometido a "criterios de austeridad" en lugar de guiarse por estándares de calidad y estabilidad profesional.

La organización sindical subraya que, mientras las unidades de Gijón y Oviedo son gestionadas directamente por la Administración autonómica, el resto del territorio asturiano depende de empresas privadas y entidades adjudicatarias mediante licitación pública. En esos procesos, explica CCOO, "el coste económico del servicio acaba siendo un elemento determinante", lo que introduce "dinámicas incompatibles con la naturaleza del trabajo" en Atención Temprana.

Desde CCOO Enseñanza recuerdan que este tipo de intervención está dirigida a niños de entre 0 y 6 años con alteraciones del neurodesarrollo o factores de riesgo, y requiere una labor interdisciplinar de alta cualificación técnica y coordinación profesional. Por ello, reclaman al Principado un "reconocimiento adecuado" de la especialización del personal y la equiparación de sus condiciones laborales al nivel de responsabilidad que asumen.

Entre las medidas concretas, el sindicato plantea la integración del personal en el Nivel 3 (Grado más Máster), la implantación de un complemento autonómico específico y el acceso a formación especializada promovida y financiada por la Administración. "Dignificar las condiciones laborales no es solo una cuestión de justicia profesional, sino una garantía directa de calidad y estabilidad en un servicio público esencial para la infancia", señala la organización.

CCOO también advierte de la "falta de diálogo" por parte de la Consejería. Según explica, ha solicitado en reiteradas ocasiones una reunión con la Dirección General de Infancia y Familias "sin haber obtenido respuesta hasta la fecha", un encuentro que considera "aún más necesario" tras los "graves errores detectados" en el último pliego de licitación del servicio. Dicho documento fue impugnado por el sindicato, lo que obligó a la Consejería a introducir modificaciones.

Por todo ello, CCOO reitera su demanda de una reunión urgente con la directora general de Infancia y Familias para abordar la situación laboral del personal de Atención Temprana y garantizar que sus reivindicaciones se incluyan en los próximos pliegos de licitación.

"El Principado no puede tratar la Atención Temprana como un servicio secundario ni someterla a parámetros de ahorro económico", concluye la organización, que insiste en que se trata de "un pilar fundamental del sistema público de protección a la infancia" que debe contar con "reconocimiento profesional, estabilidad y financiación suficiente".