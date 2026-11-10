CCOO advierte de servicios mínimos "abusivos" en TUA y presiones a la plantilla ante la huelga general

Archivo - Autobús urbano de Oviedo, TUA - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias ha denunciado este martes los servicios mínimos fijados por el Ayuntamiento de Oviedo para los autobuses urbanos de TUA ante la huelga general de este miércoles, al considerarlos "abusivos", y ha acusado a la concesionaria de realizar llamadas a trabajadores eventuales para presionarles para que no secunden el paro.

El sindicato ha advertido de que emprenderá las acciones legales oportunas contra el Ayuntamiento y la empresa por unos hechos que, a su juicio, vulneran el derecho constitucional a la huelga.

Según ha señalado CCOO en un comunicado, los servicios mínimos establecidos alcanzan el 41%, frente al 30-35% que la organización considera que deberían fijarse. Además, ha criticado que el porcentaje se eleve al 50% en las líneas C y H, que identifica como las de mayor afluencia de viajeros.

La organización sindical también ha denunciado que se han establecido turnos de hasta nueve horas y media para los autobuses que presten servicio, pese a que, según sostiene, la jornada laboral es de ocho horas. Asimismo, ha trasladado la denuncia del comité de empresa de que TUA no le ha entregado los servicios mínimos, una circunstancia que considera otra vulneración.

LLAMADAS A PERSONAL EVENTUAL

CCOO ha acusado a la concesionaria del transporte urbano de realizar llamadas telefónicas a trabajadores eventuales con el propósito de "intimidar y presionar" para que no participen en la huelga.

"Coaccionar a la plantilla de TUA para que no secunde la huelga general es impropio de un ayuntamiento que se dice democrático", ha afirmado el sindicato.

La organización ha sostenido que estas actuaciones responden a una práctica habitual del Consistorio en las últimas huelgas de la plantilla y ha reiterado su intención de acudir a la vía legal.