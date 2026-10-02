CCOO alerta de la estacionalidad tras el aumento del paro en Asturias en septiembre

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OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias ha advertido este viernes de que los datos de empleo de septiembre vuelven a poner de manifiesto los problemas derivados de la estacionalidad del mercado laboral asturiano, tras registrar el Principado la mayor subida del paro entre las comunidades autónomas coincidiendo con el final de la temporada de verano.

El sindicato ha señalado que la Seguridad Social perdió en Asturias 5.309 afiliados en septiembre respecto al mes anterior, un 1,3 por ciento menos, mientras que el paro registrado aumentó en 1.600 personas, un 3,3 por ciento, hasta situarse en 50.180 desempleados. El incremento mensual del desempleo fue el más elevado del país y se concentró principalmente en el sector servicios, que sumó 1.128 parados más.

La responsable de Empleo de CCOO de Asturias, Lucía Montejo, ha sostenido que la evolución confirma la debilidad de un mercado laboral que, a juicio de la organización, "se sostiene, cada vez más, en contratos temporales, precarios y estacionarios", una circunstancia que dificulta la emancipación de la población joven.

"Nuestra región no se puede permitir encabezar, al mismo tiempo, la subida del paro y del encarecimiento de la vivienda en España", ha señalado Montejo, quien ha advertido de que los bajos salarios y el incremento de los precios de la vivienda exponen a varias generaciones a "un escenario de incertidumbre insoportable".

CCOO ha remarcado que el mercado laboral asturiano suele acusar en mayor medida que el de otras comunidades la finalización de la campaña estival, si bien ha incidido en que la destrucción de empleo registrada este septiembre fue más intensa que la del mismo mes del año pasado.

El sindicato ha reclamado, en este contexto, políticas dirigidas a reforzar la estabilidad laboral, elevar los salarios y reducir la dependencia de actividades estacionales, con el objetivo de facilitar proyectos de vida autónomos en la región.