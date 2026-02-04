CCOO alerta de la infradeclaración del cáncer laboral y del impacto del amianto en Asturias

Fachada de la Sede de la Asociación Española contra el Cáncer. - Eduardo Parra - Europa Press

OVIEDO 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias ha advertido este miércoles de la infradeclaración de los casos de cáncer de origen laboral y ha alertado de que el amianto seguirá causando estragos en la comunidad, al diagnosticarse estas patologías entre 20 y 40 años después de las primeras exposiciones. El sindicato subraya que el cáncer es ya la principal causa de muerte en el trabajo y que en Asturias "da escalofríos pensar" que las enfermedades laborales provocan más de 500 fallecimientos al año.

Según el informe presentado por la Confederación Sindical de CCOO con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, y a partir de datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), se prevén 301.884 casos de cáncer en España, más de 7.000 en Asturias, de los cuales casi 16.000 tendrían origen laboral, con una estimación de 6.126 fallecimientos. La organización sindical apunta que los tumores son la primera causa de muerte laboral, seguidos por las enfermedades circulatorias y respiratorias, citando un estudio sobre la mortalidad atribuible a enfermedades laborales publicado en la Revista Española de Salud Pública del Ministerio de Sanidad.

El responsable de Salud Laboral de CCOO de Asturies, Juan Manuel Suárez Baragaño, advierte de que la invisibilidad de las enfermedades profesionales es "el principal déficit" de la prevención de riesgos en España y que, en el caso del cáncer laboral, la infradeclaración es "aún más alarmante", al quedar muchas patologías camufladas como enfermedad común.

En 2025, según datos de la Seguridad Social (Cepross), solo se comunicaron en todo el país 119 partes de enfermedad profesional por agentes cancerígenos, de los que únicamente 10 corresponden a Asturias. El sindicato denuncia que España está "a la cola de la UE" en el reconocimiento del cáncer de origen laboral y recuerda que países como Francia multiplican por cien los casos reconocidos.

CCOO señala al amianto como principal causante de los partes oncológicos vinculados al trabajo, tras décadas de uso intensivo en siderurgia, naval, ferrocarril y construcción antes de su prohibición en 2001. Recuerda que patologías como la asbestosis, las placas y derrames pleurales, así como el cáncer de pulmón, de laringe y, especialmente, el mesotelioma, se asocian directamente a la exposición a sus fibras y se diagnostican tras largos periodos de latencia. A juicio del sindicato, el modelo productivo asturiano y la amplia utilización histórica del amianto implican que miles de trabajadores y trabajadoras pueden tener comprometida su salud por exposiciones pasadas.

El sindicato insiste en que las exposiciones profesionales a agentes cancerígenos son riesgos "evitables" a los que la plantilla se ve sometida de forma no voluntaria y recuerda que las empresas están obligadas legalmente a evaluar estos riesgos y adoptar medidas preventivas. CCOO reclama medidas urgentes y propuestas concretas que garanticen una protección adecuada y eficaz de la población trabajadora frente al cáncer de origen laboral.