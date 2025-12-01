CCOO anuncia demandas individuales de los trabajadores de Alimerka para reclamar el pago de las horas extraordinarias

Archivo - Usuarios del supermercado Alimerka. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha anunciado la interposición de demandas individuales en defensa de los derechos de cada trabajador y trabajadora de Alimerka con el objetivo de asegurar que se reconozcan y compensen todas las horas extraordinarias realizadas.

La organización sindical explica que la plantilla ha acumulado un exceso de jornada desde enero y la empresa no ha aclarado si lo compensará o abonará. Aseguran desde el sindicato que la reunión prevista con el Comité fue cancelada unilateralmente por la empresa sin ofrecer explicación.

"Ante esta falta de transparencia y de garantías, y dado que no confiamos en la buena fe de la empresa, entendemos que podría estar aplazando deliberadamente la resolución del problema y apurando los plazos legales para evitar hacerse cargo de sus obligaciones", indica el sindicato.

CCOO hace un llamamiento a la calma a toda la plantilla y les indica que será la organización sindical quien se encargará de organizar todo el proceso, de forma que cada persona pueda presentar su demanda con garantías y dentro de plazos.

"En CCOO seguiremos actuando con firmeza y rigor para garantizar que nadie pierda ni una sola hora de su trabajo y que la empresa cumpla con todas sus obligaciones Defenderemos cada derecho y cada minuto trabajado porque la plantilla no está sola", dice el sindicato.