CCOO apoya las movilizaciones en Lena y exige a Educación una solución "inmediata y digna" para el colegio de Zurea

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Asturias ha emitido este miércoles una nota de prensa en la que manifiesta su apoyo a las movilizaciones del profesorado y de las familias del Colegio de Zurea y del CRA de Lena motivadas en la "grave situación" de deterioro de las instalaciones del colegio. "Respaldamos sus justas reivindicaciones para lograr la vuelta cuanto antes, y en condiciones dignas, del alumnado a su localidad", han comentado desde la organización.

Desde CCOO exigen una solución "inmediata y digna" a la Consejería de Educación asturiana y al Ayuntamiento de Lena. Reclaman la rehabilitación y un compromiso por escrito de las distintas administraciones que garantice el retorno de las clases a la localidad en el menor periodo de tiempo posible.

Además, piden que durante esta situación transitoria, se busque una alternativa educativa en la propia Zurea que evite el desplazamiento del alumnado a Campumanes, centro que consideran que no cuenta actualmente con espacio suficiente para albergar de forma adecuada al alumnado y a la comunidad educativa de Zurea.

Consideran que la solución ha de pasar por una reforma integral del colegio de Zurea, única manera de garantizar que el desarrollo de las clases se produzca con total normalidad y seguridad.

"Desde CCOO queremos subrayar que la situación de abandono que sufre el colegio de Zurea no es un caso aislado, sino el resultado directo de la aplicación de políticas de austeridad neoliberal impulsadas desde la Unión Europea. Estas políticas, materializadas en normas como la Ley de Estabilidad Presupuestaria, han limitado crónicamente la inversión pública en servicios esenciales como la educación, obligando a las administraciones a priorizar el control del déficit sobre el mantenimiento y la mejora de infraestructuras sociales críticas", ha lamentado desde la organización.