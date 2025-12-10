CCOO Asturias lamenta la muerte del minero Antonio Alarcón, y reconoce su trayectoria de compromiso social

Archivo - Pozo Sotón. - HUNOSA - Archivo

OVIEDO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Antonio Alarcón, minero de El Entrego y militante de Comisiones Obreras en Asturias, ha fallicedo este miércoles. El secretario general de CCOO Asturias, José Manuel Zapico, ha trasladado sus condolencias en un comunicado en el que le recuerda "siempre en primera línea de la solidaridad, en primera línea de encarnar los valores de las Comisiones Obreras".

Alarcón, ocupó puestos de responsabilidad en la federación de pensionistas y fue secretario de Organización de CCOO del Nalón. Un accidente en el pozo de Samuño le obligó a jubilarse de la minería, pero no detuvo su compromiso sindical.

Participó activamente en movilizaciones por pensiones dignas, derechos laborales, igualdad y justicia social, así como en campañas solidarias para apoyar a familias en situación de necesidad.

Zapico ha subrayado que, incluso tras el deterioro de su salud por enfermedad, Alarcón "seguía a pie de pancarta, con la pegatina de CCOO del Nalón bien visible", destacando su constante implicación en la lucha por los derechos de los trabajadores y trabajadoras.