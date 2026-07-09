CCOO celebra la creación de la especialidad docente de asturiano y pide agilizar su tramitación

Archivo - Secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO en Asturias, Borja Llorente. Foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias ha mostrado este jueves su satisfacción por el anuncio del Ministerio de Educación sobre la creación de la especialidad docente de Llingua Asturiana y ha reclamado que su tramitación se acelere para que pueda entrar en vigor "cuanto antes".

En una nota de prensa, el Sindicato de Enseñanza de CCOO ha considerado que la medida permitirá poner fin a una situación de precariedad e inseguridad laboral que, según señala, se ha prolongado durante más de cuatro décadas para cerca de 400 docentes.

El sindicato recuerda que el profesorado de Llingua Asturiana ha desarrollado su labor sin una especialidad docente propia y, por tanto, sin posibilidad de acceder a la condición de personal funcionario de carrera a través de los procedimientos ordinarios de acceso a la función pública.

Asimismo, CCOO ha destacado que la creación de esta especialidad formó parte de sus reivindicaciones y que el compromiso de solicitarla al Ministerio quedó recogido en el Pacto Asturias Educa, alcanzado tras la huelga educativa del pasado curso.

No obstante, la organización ha reclamado al Ministerio que concrete "de manera inmediata" el calendario de tramitación y agilice los procedimientos necesarios para evitar retrasos en la aprobación de una medida que considera "una cuestión de justicia laboral y de calidad educativa".