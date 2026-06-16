CCOO celebra la homologación del Plan de reestructuración de Duro Felguera y exige a la empresa un proyecto serio

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Duro Felguera REMITIDA / HANDOUT por DURO FELGUERA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 23/6 - DURO FELGUERA - Archivo

OVIEDO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Industria de CCOO de Asturias, Ignacio Requena, ha considerado "una gran noticia" la homologación del plan de Reestructuración de deuda de Duro Felguera, y cree que esta homologación "hace despejar incertidumbres y enfocar la compañía hacia el futuro". No obstante Requena ha exigido que Duro Felguera revierta a la sociedad asturiana y española todo aquello que se le ha dado y ha recordado que "se le ha dado mucho".

"Exigimos que una vez que tenemos la certeza de las bases de cara a futuro, un proyecto industrial serio, inversiones, garantía de empleo, de futuro, y en definitiva que Duro Felguera revierta a la sociedad asturiana y española todo aquello que se le ha dado y se le ha dado mucho, mucho apoyo", dijo Requena.

En ese contexto, lo que plantea CCOO es una "exigencia clara" que es que ha de poder conseguirse el que el Taller de Barros finalmente pase a las manos de INDRA en una operación en precios justos.

"Que se consiga hágase como se haga. Es una operación absolutamente estratégica para los planes de la industria de defensa en Asturias, para los que hacemos un llamamiento. Santa Bárbara Sistemas también existe y es una empresa por la que está atravesando dificultades al respecto de los planes que hay de modernización del ejército vinculados al Ministerio de Defensa", recordó Ignacio Requena.

El líder sindical ha vuelto a reclamar que el presidente Adrián Barbón se ponga al mando de esta situación y afronte claramente tanto la operación de la venta del Taller de Barros a INDRA, como los problemas que Santa Bárbara ahora mismo está padeciendo.