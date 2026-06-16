Fernández Lanero: "Espero que esta vez se de una gestión adecuada en Duro Felguera, sin despidos ni pérdida de empleos"

El secretario general de UGT, Javier Fernández Lanero, interviene en el comité del sindicato. - UGT

OVIEDO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero se ha referido este martes a la homologación del Plan de Reestructuración de Duro Felguera y ha indicado que se trata de una noticia positiva, pero ha añadido que espera que de esta vez haya una gestión adecuada y que este plan "evidentemente no conlleve despidos y pérdida de trabajadores y trabajadoras".

"Lo que pedimos a esta empresa es una gestión adecuada por parte de los directivos y del Consejo de Administración. Muchas veces hemos tenido todos los asturianos que salvar a la compañía aportando capital público y gestión tras gestión por parte de los Consejos de Administración y de los CEOs ha sido nefasta", dijo el líder de UGT.

Así ha lamentado que todas esas recapitalizaciones con recursos públicos no hayan servido para nada y ha incidido en que espera que de esta vez sí.

"Al final siempre que hay una mala gestión y se acude a recursos públicos, al final lo que tenemos son que hay muchísimas pérdidas de trabajadores y trabajadoras, muchas bajas laborales, muchos expedientes de regulación, trabajadores que dejan de trabajar y ya está bien que paguen los trabajadores lo que son malas gestiones acumuladas, consejo a consejo de administración", dijo.