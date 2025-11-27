CCOO cifra en un seguimiento masivo la tercera jornada de huelga en las escuelas infantiles del primer ciclo

Manifestación de trabajadoras de la red de escuelas infantiles en Asturias convocada por CCOO - EUROPA PRESS

OVIEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tercera jornada de huelga convocada en solitario por CCOO en las escuelas infantiles de primer ciclo de Asturias registra, según el sindicato, un seguimiento "prácticamente total" en la mayoría de las comarcas, lo que interpreta como un respaldo "masivo e incontestable" de las trabajadoras a su postura en el conflicto de la red 0-3. La organización subraya que el paro de este jueves vuelve a convertirse "en todo un éxito" y consolida la continuidad de las movilizaciones.

De acuerdo con los datos difundidos por el comité de huelga, el seguimiento alcanza el 98% en Oviedo, el 88% en Avilés, el 95% en Langreo, el 100% en Mieres, Siero y Castropol, y el 87% en Villaviciosa. Añaden que en otros concejos como Laviana, Ribadesella, Nava, Grado, Noreña o Lugo de Llanera el respaldo ha sido también del 100%, mientras que en Gijón sitúan el seguimiento en el 82%, pese a lo que denuncian como una "campaña de desinformación".

Para CCOO, estas cifras demuestran que los trabajadores "respaldan masivamente" su postura firme, que existe un rechazo generalizado al acuerdo firmado por UGT, USIPA y CSIF y que la movilización mantiene "una fuerza arrolladora" en todo el territorio asturiano. El sindicato sostiene además que los intentos de dividir al colectivo "han fracasado estrepitosamente" y asegura que las familias "están a nuestro lado", un apoyo que, remarcan, les "llena de fuerza".

La organización sindical anuncia que mantendrá "todas las movilizaciones necesarias" hasta alcanzar un acuerdo que considere digno y que recoja "todas las reclamaciones" planteadas, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos laborales de las educadoras y con la calidad de la educación de 0 a 3 años.

El comité de huelga agradece la "ejemplaridad y combatividad" demostradas por los trabajadores en esta tercera jornada y llama a UGT, USIPA y CSIF a reconsiderar su postura y sumarse a las protestas, que continuarán en las próximas semanas.