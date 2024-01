CCOO critica al Principado por la retirada de la gratuidad de la comida a la plantilla de Auxiliares Educadores

OVIEDO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de la Sección Sindical de Educación de CCOO de Asturias, Javier Barrientos, ha criticado este lunes al gobierno de Asturias por retirar la gratuidad de la comida a la plantilla de Auxiliares Educadores. CCOO pide revertir esta situación en beneficio de los trabajadores, del alumnado "y para evitar acabar en el juzgado".

Barrientos sostiene que CCOO no entiende "que un gobierno de progreso tal y como ellos mismos se denominan, lejos de plantear avances, se presente con recortes basados en unas decisiones unilaterales e injustas", y advierte, que si no se rectifica, "confrontará explicando las implicaciones de este recorte ante la opinión pública y ante las familias afectadas y hace un llamamiento para evitar llegar al extremo de generar un conflicto judicial que consideran no debería darse".

CCOO cuestiona que se tomen este tipo de decisiones y quiere saber de dónde viene la idea de este recorte, que valora como un grave retroceso para el concepto de la educación pública de calidad. "El malestar entre el colectivo de trabajadores auxiliares educadores repartidos por los distintos centros de la geografía asturiana crece día a día con la llegada de las notificaciones, que pueden llegar a afectar a unos 75 trabajadores y afirman que la Consejería no valora su trabajo y labor, afeando los discursos que enarbolan la bandera de la apuesta por la escuela pública al tiempo que toman este tipo de medidas de retroceso que perjudican la calidad de la escuela pública", señala Barrientos.

Por todo ello CCOO ha pedido una reunión a la Consejería para reclamar que "se rectifique una decisión que solo debilita las fortalezas de la escuela pública".

A la espera de ese encuentro, CCOO ha anunciado que ya trabaja con sus servicios jurídicos "para poner freno a una decisión adoptada de forma unilateral por la Consejería, que no dudan en calificar como injusta e incluso de mezquina", apunta Barrientos.