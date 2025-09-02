CCOO dice que Asturias tiene que trabajar para que los empleos del turismo no sean tan precarios

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Asturias ha emitido este martes una nota de prensa relativa a los datos del paro en el Principado correspondientes al mes de agosto. A pesar de que señalan que el Principado es la única comunidad en la que ha crecido el empleo y de las pocas en las que descendió el paro, la organización considera que la temporalidad sigue muy presente, siendo el colectivo de trabajadores con contrato temporal el que concentra este crecimiento del empleo.

"Además, gran parte de estos empleos son en la hostelería y comercio, sectores con condiciones generalmente precarias. También debemos seguir destacando el aumento de jóvenes en paro", han señalado desde CCOO.

A juicio del sindicato, Asturias necesita afianzar un modelo productivo "sustentado en la industria, generadora de empleo estable y de calidad, y trabajar para que aquellos empleos vinculados al turismo dejen atrás la precariedad y los bajos salarios".

También considera que debe afrontar la situación de la vivienda, que está impidiendo que la juventud pueda emanciparse. "Esto es fundamental para crear las condiciones propicias para afrontar el reto demográfico, permitir que la juventud pueda desarrollar su proyecto de vida, combatir los problemas de salud mental y garantizar derechos", insisten desde CCOO.