CCOO y Ecologistas reclamarán este sábado un modelo público y sostenible para la Ciudad Residencial de Perlora

El portavoz de Ecologistas en Acción, Ignacio Fernández del Páramo y el secretario general de CCOO de Asturies, José Manuel Zapico, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Asturies, José Manuel Zapico, y el portavoz de Ecologistas en Acción, Ignacio Fernández del Páramo, han presentado este miércoles en rueda de prensa el acto reivindicativo 'Por una Perlora pública y social', que tendrá lugar este sábado 1 de agosto a partir de las 12.30 en la propia Ciudad de Vacaciones con una visita guiada y una comida popular.

"Lo que planteamos, y que el sábado queremos sea el altavoz, es compartir con toda aquella gente un día de convivencia y defender en alianzas amplias ese espacio para el público, para lo social y que no se cometa el error que se cometió hace 20 años cuando una consejera trató de cerrar esas instalaciones que estaban funcionando con un buen rendimiento para entregarlas a manos privadas", ha explicado José Manuel Zapico.

Y es que a juicio de CCOO y Ecologistas en Acción, el actual Plan para la Ciudada Residencial de Perlora, "lamentablemente, parece que las normativas urbanísticas que el Principado de Asturias quiere probar van a esa línea de continuar en el error, de hacer negocio privado por unos pocos en nuestra costa y a nuestra costa".

La acción reivindicativa se celebra cuando se cumplen 20 años del último verano de funcionamiento de la Residencia de Vacaciones de Perlora, y asgeuran que 20 años después "pretenden recuperar y reconquistar ese espacio para lo público, con una perspectiva social".

"Entendemos que debería ser el modelo y el ejemplo del modelo turístico que queremos para nuestra Asturias. Que aprendamos de Málaga, de Mallorca, de Canarias, de Granada y de tantas ciudades que se arrepienten de tener un modelo turístico depredador que expulsa los vecinos y vecinas de las ciudades o de la costa", ha incidido Zapico.

Considera CCOO y Ecologistas que Asturias está un momento óptimo para tomar decisiones que vayan en la dirección adecuada de un turismo sostenible responsable y de carácter social. Por ello desde CCOO van a presentar alegaciones a los planes urbanísticos presentados por el Principado, no para oponerse al desarrollo de Perlora sino para dar una aportación técnica.

Así en esas alegaciones se rechazan los derribos de los chalés, ya que en este momento hay unos 140 chales y pretenden dejar solo 31 uno por tipología, lo que consideran un error porque rompe la identidad y el paisaje de ese espacio. También se rechaza que se puedan elevar más alturas, que se pueda aumentar la superficie construida; que se parcele el espacio y también rechazan que se expulse el deporte de esas instalaciones.

Ignacio del Páramo ha recordado que uno de cada tres asturianos no puede ir de vacaciones más que una semana por lo que desde las Administraciones públicas deberían dar paraguas a todos los ciudadanos a todos los trabajadores para que puedan ejercer su derecho al descanso.

Así consideran que Perlora puede ser un modelo de turismo social ejemplarizante a nivel nacional. "Tenemos una oportunidad, un espacio verdaderamente con unas posibilidades enormes si se sabe trabajar con él", dijo Del Páramo.