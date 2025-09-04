CCOO de Enseñanza advierte de la cancelación de las cuentas corporativas de Educastur

Archivo - El secretario general del sindicato de Enseñanza de CCOO en Asturias, Borja Llorente. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO en Asturias ha expresado este jueves su "profunda preocupación" por la cancelación, el pasado 31 de agosto, de las cuentas corporativas de Educastur correspondientes a más de 3.000 docentes interinos y ha exigido a la Consejería de Educación su reactivación "inmediata".

El sindicato ha recordado que en cursos anteriores las cuentas se restablecían el 1 de septiembre, coincidiendo con el nuevo curso escolar, algo que no ha sucedido este año, lo que está generando "graves trastornos" al profesorado afectado.

Según CCOO, la desactivación impide acceder a herramientas corporativas en las que el personal docente suele almacenar materiales y recursos didácticos, además de bloquear el correo electrónico institucional, "dificultando enormemente la comunicación y la coordinación en los centros".

Para la organización sindical, la decisión supone "un grave error administrativo" que afecta de manera directa a un colectivo que ya padece una situación de precariedad laboral y que, además, repercute en la calidad de la enseñanza.

En este sentido, CCOO demanda que se restituyan las cuentas de Educastur a los interinos, se garantice el acceso continuo a las plataformas y al correo electrónico, con independencia de la situación contractual, y se establezca un protocolo que evite que se repitan situaciones similares en el futuro.

La Federación de CCOO de Enseñanza reitera que "seguirá defendiendo los derechos del profesorado y unas condiciones laborales dignas" y emplaza a la Consejería de Educación a rectificar esta decisión y abrir un diálogo con los representantes sindicales.