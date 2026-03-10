CCOO Enseñanza advierte del "caos normativo" en la implantación de la nueva FP Dual en Asturias

Archivo - Estudiantes de FP. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enseñanza de CCOO Asturias ha advertido este martes del "caos normativo" y la "improvisación" en la implantación del nuevo modelo de Formación Profesional Dual en el Principado y ha exigido a la Consejería de Educación la creación urgente de un foro de consulta estable y vinculante que ponga fin a la "inseguridad jurídica" que, a su juicio, sufren los centros.

El sindicato afirma que la falta de directrices claras y los fallos estructurales de la plataforma informática están dejando al profesorado "en una situación de desamparo", obligado a improvisar soluciones ante "un sistema que no termina de arrancar".

CCOO asegura que se ha generado un "clima de inseguridad técnica" entre el profesorado de FP por la ausencia de respuestas por escrito a cuestiones claves, como la vigencia de los anexos de seguimiento o la gestión de los planes de recuperación, lo que está provocando que alumnado sea enviado a centros de formación externos sin la cobertura documental necesaria. "La Administración responde con silencios o promesas incumplidas, mientras los centros se ven obligados a buscarse la vida por su cuenta", critican desde la organización.

Uno de los principales problemas, según el sindicato, es la plataforma GEPEP, que "no está adaptada a la normativa vigente" y, por ejemplo, impide la dualización de módulos optativos a pesar de que la ley lo contempla. Esta desconexión entre la herramienta informática y la regulación genera una "ficción burocrática", en la que los Resultados de Aprendizaje que se trasladan a las empresas "no se ajustan a las necesidades reales del alumnado" y reducen la formación "a un mero trámite".

CCOO alerta además de un uso "fraudulento" de las prácticas en algunas empresas, donde las estancias se limitan a tareas mecánicas y repetitivas sin componente formativo, utilizando al alumnado "como mano de obra gratuita para aumentar los márgenes empresariales". El sindicato reclama un seguimiento riguroso y la exclusión de aquellas compañías que incumplan su responsabilidad formativa.

ERRORES EN EL CÁLCULO DE LAS HORAS LECTIVAS

A estos problemas suma errores en el cálculo de las horas lectivas, con planificaciones basadas en cargas horarias de cursos anteriores que no tienen en cuenta los cambios introducidos por la nueva optativa, lo que pone en riesgo la correcta evaluación del alumnado. También denuncia la situación de "total desamparo" del alumnado migrante que, por carecer de número de la Seguridad Social, no puede realizar las prácticas y queda fuera del sistema sin alternativa por parte de la Administración.

Ante este panorama, CCOO Enseñanza Asturias exige una nueva guía de instrucciones que aclare las ambigüedades del decreto autonómico de agosto de 2025, la creación de un foro estable con participación de profesorado y personal técnico que ofrezca respuestas vinculantes por escrito, la actualización inmediata del sistema GEPEP, la reformulación del decreto para adaptarlo a las necesidades de la FP pública asturiana y un control efectivo de las empresas colaboradoras, vetando a las que usen al alumnado como mano de obra gratuita.

"Es inaceptable que se pretenda vender una imagen de éxito mientras se les dice a los docentes que se apañen; la transición al nuevo modelo no puede hacerse a costa de la salud laboral del profesorado ni de la calidad educativa, ni ser la puerta de entrada a una privatización encubierta de la Formación Profesional", concluye el sindicato.