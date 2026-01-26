CCOO de Enseñanza exige la corrección inmediata de la incidencia en la aplicación de la subida salarial pactada

Archivo - La consejera de Educación en el Principado de Asturias, Eva Ledo, tras la reunión mantenida con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en el Ayuntamiento gijonés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enseñanza de CCOO Asturias se ha referido a la situación generada en relación con la subida salarial acordada en el marco del Pacto Asturias Educa, acuerdo que permitió la desconvocatoria de la huelga indefinida de la enseñanza pública asturiana durante los meses de mayo y junio de 2025 y ha exigido corregir la incidencia respecto a la aplicación de la misma.

Explica el sindicato que dicho pacto incluía una subida salarial lineal de 100 euros mensuales, incorporada a la Ley de Presupuestos del Principado de Asturias, aprobada en el mes de diciembre. Paralelamente, en ese mismo mes se alcanzó un acuerdo estatal por el que el Gobierno de la Nación aprobó una subida general del 2,5% para todas las empleadas y empleados públicos.

Como "consecuencia de un error técnico", las cuantías correspondientes a la subida autonómica se calcularon tomando como referencia la nómina de noviembre, y no la de diciembre, en la que ya debía haberse incorporado el incremento estatal del 2,5%. Esto ha provocado que en la nómina de enero figure una subida de 100 euros respecto a noviembre y no respecto a diciembre, lo que reduce la subida real a alrededor de 85 euros mensuales.

CCOO explica que en la tarde de este lunes, la Consejería de Educación se ha reunido con las organizaciones sindicales firmantes del acuerdo y ha asegurado que se está trabajando en una fórmula para corregir este error a la mayor brevedad posible, de modo que se garantice el cumplimiento íntegro de lo pactado y garantizando el carácter retroactivo a 1 de enero de 2026.

"Es importante señalar que el capítulo de gastos de personal de la Ley de Presupuestos fue sometido a la consideración de la Mesa de Negociación, sin que ni la parte sindical ni la propia Administración detectaran este error, incluidos los sindicatos no firmantes del acuerdo", incide el sindicato.

Por ello añaden que desde CCOO Enseñanza Asturias lamentan "profundamente esta situación" y piden disculpas al profesorado por no haber advertido este problema antes de su reflejo efectivo en las nóminas.

Así mismo CCOO exige ahora a la Consejería de Educación que rectifique su forma de proceder, respete los acuerdos vigentes y garantice que cualquier convocatoria de bolsas de interinidad se realice con plazos suficientes, transparencia y pleno respeto a la legalidad y a la negociación colectiva.

El sindicato advierte de que seguirá utilizando todas las herramientas sindicales y jurídicas necesarias para defender los derechos del profesorado y frenar los abusos administrativos que precarizan aún más las condiciones laborales en la enseñanza pública.