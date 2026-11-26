OVIEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enseñanza de CCOO Asturias ha expresado este jueves su solidaridad y apoyo al profesorado de la enseñanza pública madrileña y a su Comité de Huelga "ante la escalada de actuaciones de la Consejería de Educación de Madrid para limitar el ejercicio del derecho de huelga y restringir las libertades sindicales y de expresión". Han hecho un llamamiento al conjunto del profesorado asturiano para que se movilice, muestre su solidaridad y respalde las reivindicaciones de sus compañeros de Madrid.

En una nota de prensa, el sindicato ha indicado que es "especialmente grave la imposición de servicios mínimos abusivos, las instrucciones que pueden facilitar sustituciones encubiertas del profesorado en huelga y las medidas que pretenden impedir la difusión de las reivindicaciones, censurar la protesta y señalar a quienes la secundan".

"Estas actuaciones constituyen un ataque a derechos fundamentales y un intento de intimidar a quienes defienden la escuela pública y unas condiciones laborales dignas", han remarcado, asegurando que este conflicto "no es exclusivamente madrileño".

"No podemos permanecer indiferentes ante los ataques a derechos que son fruto de décadas de lucha sindical. Defender hoy a quienes están siendo señalados por ejercerlos es defender también nuestros propios derechos mañana", han resaltado.

Desde Asturias han pedido a la Consejería de Educación madrileña "el cese de estas actuaciones, la retirada de los servicios mínimos abusivos y de las instrucciones restrictivas, y la apertura inmediata de una negociación con el Comité de Huelga" y han reclamado al Gobierno asturiano un posicionamiento claro en defensa del derecho de huelga, las libertades sindicales y la escuela pública.