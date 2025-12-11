CCOO Enseñanza pide más inversión en educación y reducir la temporalidad de los docentes

Borja Llorente - WEB DE LA JGPA

OVIEDO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Asturias, Borja Llorente, ha señalado este jueves la necesidad de invertir más en educación y de reducir la temporalidad actual de los docentes asturianos.

Llorente ha sido uno de las personas que han sido citadas como expertos para comparecer en la comisión parlamentaria que analiza las cuentas aprobadas por el Gobierno asturiano para el año 2026.

"Este año ha habido una serie de novedades en el presupuesto, no quizás tanto por voluntad del Gobierno como por la voluntad del profesorado expresada en una huelga que tuvo lugar entre los meses de mayo y junio y cuyo desenlace fue un acuerdo que incluyó numerosas partidas que se trasladan al presupuesto de este año", ha indicado.

No obstante, Llorente considera que hay distintos aspectos que siguen "pendientes", como la carencia en Asturias de una política de becas propia para ayudar al alumnado con más necesidades.

También ha hablado de "grandes problemas" a nivel de infraestructuras con carencias en materia de eficiencia energética.

Asimismo, Llorente ha alertado de la maquinaria "obsoleta" de los centros de formación profesional o de centros que siguen sin cumplir la normativa en materia de instalaciones eléctricas.

No obstante, el dirigente sindical ha reconocido que "también ha habido algunos elementos positivos en el último año", como "la implementación de las 23 horas lectivas en el Cuerpo de Maestros a partir de septiembre" o "la aprobación para el curso 27-28 de la reducción horaria para el profesorado mayor de 55 años".

El dirigente de CCOO ha lamentado, no obstante, que Asturias siga "a la cola" en materia de reducción de la temporalidad y ha advertido de que "en el empleo público en el ámbito de la educación seguimos con un 25% de puestos docentes que están ocupados por personal interino y eso hay que solucionarlo".

Finalmente, ha señalado que "en la red educativa de cero a tres años el esfuerzo inversor puede que exista, pero es totalmente insuficiente". "Estamos hablando de una red que va a ser pública, que va a ser gratuita, pero desde luego que no va a ser universal", ha advertido.

En la misma sesión también ha comparecido Jorge Caro, representante del sindicato CSIF, quien se ha mostrado muy crítico con el "caos organizativo" de la Consejería de Educación.

A su juicio, no se trata de problemas aislados, sino que lo que está ocurriendo responde a una "crisis de gestión estructural". Ha dicho que no se han arreglado los problemas con el acuerdo Educa, al que se ha referido como 'pacto de la foto'. Ha dicho que CSIF no lo firmó precisamente porque sabía que el Gobierno asturiano no lo iba a cumplir. Mientras, Francisco José Rey (Suatea) ha comentado que, pese a la subida, aún quedan carencias por cubrir.

CONCERTADA

Juan Antonio Arango, responsable de Acción Sindical de la Federación Sindical de Enseñanza de USO ha dicho que existe el riesgo de que el incremento en los presupuestos supongan una "oportunidad perdida", porque "no basta con gastar más, hay que gastar mejor".

También han dado su parecer sobre las cuentas los representantes de FSIE Asturias y Otecas, de la enseñanza concertada. Tanto José López-Sela (FSIE) como José Villaamil (Otecas) han coincidido en señalar que se les discrimina respecto a los profesionales de la enseñanza pública.

"La situación actual es insostenible", ha dicho López Sela, que se ha referido a una brecha salarial entre docentes de la pública y la concertada que puede ascender a 1.400 euros mensuales en el caso de los profesores con más antigüedad.

Villaamil ha explicado que si la partida para la concertada crece un 3,6%, el incremento resulta mucho menor que el 10% de la enseñanza pública. "Ambas redes prestamos de forma complementaria el mismo servicio público educativo", ha insistido, criticando la difrencia.