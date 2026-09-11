CCOO exige aparcamientos disuasorios gratuitos en Siero tras tildar de "fracaso" las plazas de pago en Lugones y Pola

Uno de los aparcamientos disuarios. - CCOO

SIERO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión Comarcal de CCOO Siero-Piloña ha exigido la puesta en marcha de aparcamientos disuasorios gratuitos en Pola de Siero y Lugones, tras calificar de "absoluto fracaso" las plazas de pago implantadas en las afueras con la nueva zona azul.

En una nota de prensa, la secretaria general de CCOO en la comarca, Bibiana Martínez, ha denunciado que "la vuelta al trabajo en septiembre está siendo especialmente penosa para las personas que acuden a diario a trabajar".

La responsable sindical ha recordado que CCOO ya se opuso a la propuesta cuando fue anunciada por considerarla "especialmente dañina" para los trabajadores de estos núcleos. Según ha explicado, estos empleados deben sumar el coste de la zona azul al precio del combustible, que ha experimentado un encarecimiento a lo largo del último año.

Martínez ha señalado que los aparcamientos proyectados como disuasorios están fallando porque "nadie quiere pagar por aparcar a las afueras". Asimismo, ha sostenido que esta medida complica la vida de los trabajadores, quienes se ven abocados a desplazarse en vehículo particular ante un transporte público que ha calificado de "escaso y poco eficiente" en Pola de Siero para conectar con otros municipios, y "casi inexistente" desde la zona rural hacia los núcleos urbanos.

CCOO exige que se apueste por aparcamientos disuasorios gratuitos en el municipio. "No puede ser que la ciudadanía tenga que pagar por todo, hasta por aparcar en las afueras, más cuando muchas personas que se desplazan a diario a Siero, lo hacen para trabajar", concluye la nota de prensa.