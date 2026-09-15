CCOO exige a Educación dos llamamientos semanales de interinos y rechaza el nuevo calendario

Archivo - Sede de CCOO Asturias. Edificio de CCOO Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enseñanza de CCOO Asturias ha exigido a la Consejería de Educación que retire el calendario de llamamientos de personal interino anunciado este lunes y mantenga el compromiso de realizar dos convocatorias semanales durante este curso.

CCOO considera que el calendario, que establece un único llamamiento semanal, supone un retroceso respecto a las mejoras iniciadas el pasado curso y contradice los compromisos recogidos en el Pacto Asturias Educa, entre ellos la agilización de los procesos de sustitución para reducir el tiempo que los centros permanecen sin cubrir las ausencias del profesorado.

La organización recuerda que el curso pasado se pasó de cuatro a seis convocatorias mensuales como paso previo a la implantación de dos llamamientos semanales. "No tiene sentido que una medida que se había planteado para agilizar las sustituciones termine ralentizándose precisamente cuando debería consolidarse el avance realizado el curso pasado", señala el sindicato.

CCOO reclama así a Educación que rectifique el calendario y recupere los dos llamamientos semanales, al considerar que la frecuencia de las convocatorias afecta al funcionamiento de los centros, la carga de trabajo del profesorado y la atención al alumnado.