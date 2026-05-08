CCOO exige un estatuto del becario

Pancarta de la campaña - CCOO ASTURIAS

OVIEDO 8 May. (EUROPA PRESS) -

Jóvenes CCOO Asturias, con más de 2.000 afiliados, se suma a la campaña estatal para exigir la aprobación definitiva del Estatuto del Becario, una normativa que busca acabar con la situación de precariedad y explotación de las personas en prácticas, así como garantizar que ese periodo sea verdaderamente formativo.

La campaña 'Becarias, no precarias' se desarrollará durante las próximas semanas mediante acciones informativas y de sensibilización. Han desplegado varias pancartas en Oviedo.

La responsable de Juventud de CCOO Asturias, Marta Fernández, ha destacado que el Estatuto del Becario incorporaría medidas fundamentales para combatir la precariedad juvenil y poner fin a la figura del "falso becario", utilizada en demasiadas ocasiones para cubrir puestos de trabajo estructurales sin derechos laborales ni protección suficiente.

Asimismo, recuerda que "no se puede normalizar que la entrada de la juventud al mercado laboral sea a través de la explotación y la precariedad".

El futuro Estatuto del Becario pretende regular las prácticas formativas del alumnado de Formación Profesional, enseñanzas artísticas y deportivas, formación para el empleo y universidades.

El estudio que CCOO Asturias realiza anualmente sobre la situación de la juventud asturiana en el mercado laboral refleja esta realidad: las personas trabajadoras menores de 34 años tienen un salario medio anual de 21.361 euros. Eso es un 23,5% inferior al salario medio de la población asalariada y un 8,6% menor que el salario medio de la juventud española.