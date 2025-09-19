CCOO exige al Gobierno asturiano transparencia y una moratoria de diez años para universidades privadas

OVIEDO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) de Asturias ha instado al Gobierno del Principado a ser "totalmente transparente" respecto al proceso de tramitación de solicitudes de universidades privadas en la región. "Hasta ahora solo estamos recibiendo informaciones parciales y sesgadas", ha criticado el sindicato.

CCOO ha señalado que conocen tres proyectos de universidades privadas que aspiran a implantarse en Asturias: la Antonio Nebrija en Avilés, la Alfonso X en Oviedo y la Universidad Europea en Gijón. "No se trata de complementar la oferta educativa si no de competir por un nicho de mercado", ha criticado el sindicato.

El sindicato ha mostrado su preocupación por la posible implantación de estudios en Ciencias de la Salud, que supondrían "una competencia directa" con grados que actualmente imparte la Universidad de Oviedo como Medicina, Enfermería, Odontología y Fisioterapia.

"Los recursos públicos deben ser para lo público", ha manifestado CCOO, advirtiendo sobre los posibles apoyos económicos a estas iniciativas empresariales. El sindicato ha exigido que estos proyectos sean "objeto de información pública".

CCOO ha reclamado que la Universidad de Oviedo "juegue un papel crucial" en este proceso, participando activamente como institución interesada y afectada. "El sistema universitario asturiano no puede alterarse sin tener en cuenta a nuestra universidad pública", han argumentado.

El sindicato ha criticado la falta de avances tras las declaraciones del consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez, en mayo sobre un proceso participativo ciudadano. "No se ha avanzado nada al respecto", han denunciado.

CCOO ha demandado al Gobierno asturiano "la máxima transparencia" y la posibilidad de que la ciudadanía tenga "participación activa" en la toma de decisiones sobre estos proyectos.

Como medida principal, el sindicato ha solicitado una "moratoria de diez años" en la autorización de nuevos centros privados, mientras no se establezcan mayores estándares de calidad y un catálogo de titulaciones.

La organización sindical ha insistido en que la solución a la demanda de estudios superiores debería pasar por "incrementar la financiación pública" y aumentar las plazas de acceso en la universidad actual.

CCOO ha concluido advirtiendo que estos proyectos "pretenden abrir la puerta a un nuevo modelo de Educación Superior en Asturias" que consideran problemático y poco transparente.