CCOO exige una investigación exhaustiva tras la muerte del trabajador electrocutado en Asturias

OVIEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Salud Laboral de CCOO de Asturias, Juan Manuel Suárez Baragaño, ha pedido "una exhaustiva investigación para dirimir las causas del fatal accidente· que ha costado la vida a un trabajador en Coaña.

"Los accidente en el trabajo son una lacra que no cesa. ¿Hasta cúando vamos a seguir muriendo en el trabajo? Urge un verdadero Pacto de Estado contra la Siniestralidad Laboral y que se cumpla de manera inmediata todo lo consignado en el Plan de Choque de regional, que no está dando sus frutos ya que volvemos a tener unas tasas que son intolerables", ha señalado Suarez.

Junto a esto, el representante sindical ha exigido al Gobierno regional "que dote de todos los recursos necesarios al Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales".

El sindicato ha trasladado "su más sincero pesar" a la familia, así como al resto de plantilla y amistades del trabajador fallecido. "Hay una certeza, los trabajadores y trabajadoras somos los que vemos mermada nuestra salud, los que enfermamos y los que morimos en el trabajo. España sufre una media de más de dos accidentes mortales al día. No es concebible", ha insistido Suárez.

Para el responsable de Salud Laboral de CCOO de Asturias, ahora se cumplen los 30 años de la creación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una normativa ambiciosa, "que de poco sirve si no se cumple, y que debe modernizarse para adaptarse al mundo del trabajo actual".