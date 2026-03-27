CCOO exige medidas contra la siniestralidad laboral

Archivo - Damián Manzano, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Asturias ha reclamado este viernes medidas eficientes contra la siniestralidad laboral. Ha sido horas después de que otro trabajador perdiese la vida en un accidente en el sector de la construcción en Gijón, tras una caída.

"¿Cómo una persona de 56 años puede estar trabajando en un tejado?", se ha preguntado el secretario de Salud Laboral de CCOO, Daniel Argüelles.

Considera que está habiendo unos ritmos de trabajo "inasumibles", donde los excesos horarios que incumplen el convenio "son una constante y uno de los principales males endémicos en la lucha contra la siniestralidad".

A través del área de Acción Sindical, CCOO de Asturies traslada todo su apoyo y su mayor pesar a la familia y compañeros y compañeras del trabajador fallecido.

Además, agrega su responsable Damián Manzano, "hoy ha habido otro terrible siniestro en Corvera, otra caída con un diagnóstico de un traumatismo craneoencefálico".

Damián Manzano asocia este tipo de sucesos a causas principales como "la falta de cultura preventiva, incumplimientos y jornadas a destajo principalmente".

Por ello, desde el sindicato se exige reforzar la Inspección, actuación de la justicia, penas disuasorias y que el plan contra la siniestralidad pase de coyuntural a estructural.

Además, prosigue Damián Manzano, la patronal debe dejar de emitir "debates estériles y falaces" como el del absentismo, y ponerse a perseguir los incumplimientos, apoyar la modernización de la normativa, y lograr medidas como jubilaciones anticipadas en sectores con alta siniestralidad. "Así, junto un verdadero Pacto de Estado contra la Siniestralidad Laboral, se salvarían vidas", señalan desde CCOO.