CCOO exige a la patronal FADE más prevención tras registrarse 7.000 accidentes laborales en Asturias en siete meses

Archivo - El secretario de Acción Sindical de CCOO de Asturias, Damián Manzano. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El responsable de acción sindical de CCOO Asturias, Damián Manzano, ha pedido este jueves a la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) más medidas de prevención de riesgos laborales ante el aumento de bajas por accidente laboral.

En una nota de prensa, el sindicato ha explicado que en Asturias se han registrado 7.066 accidentes laborales con baja entre enero y julio. En la primera parte de este año se han producido 906 accidentes más que en el mismo periodo de 2025, un incremento del 14,7%.

CCOO de Asturias ha responsabilizado a la patronal de "tensionar aún más la vida laboral de los asturianos y las asturianas, al empeñarse en calificar de "absentismo" sus derechos laborales y su recuperación".

"Los centros de trabajo son lugares cada vez más hostiles e insalubres en Asturias. Estas cifras tienen que servir para reforzar las medidas de prevención, mejorar la vigilancia de la salud laboral y actuar sobre las condiciones de trabajo que están detrás de los accidentes, porque cada baja supone un daño que debe prevenirse y no asumirse como algo inevitable", ha asegurado.