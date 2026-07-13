CCOO Gijón pide terminar con la "tomadura de pelo" de los accesos a El Musel

Archivo - Muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo, en el puerto gijonés de El Musel. - TOMAS FANO - Archivo

OVIEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Comarcal de Comisiones Obreras de Gijón, ha mostrado su rechazo a la última decisión de desviar los tráficos de mercancías peligrosas con origen o destino a El Musel, ante "la provisionalidad de la medida, y el haber trasladado un problema en vez de solventarlo".

En una nota de prensa, han señalado que "todo lo que tiene que ver con los accesos al puerto de Gijón hace tiempo que es una tomadura de pelo inexplicable". A su juicio, la "actuación, o inacción de las diferentes administraciones es cada día que pasa más indignante".

En su escrito, el sindicato carga contra la "irresponsabilidad" del Ministerio de Transportes, con su titular Óscar Puente a la cabeza, renunciando al vial de Jove que, según recuerdan, "había logrado el consenso de todos los actores sociales, económicos y políticos, y que ya estaba hasta publicado en el BOE".

También critican la postura del Principado, acusando al consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, de "frivolizar" con esta problemática al "vender esta decisión como una solución".

Para CCOO Gijón, el vial soterrado de Jove "sigue siendo la alternativa más razonable" y la solución "más adecuada" al tráfico de mercancías de El Musel. En opinión del sindicato, "debe exigirse al Puerto la elaboración de un plan de infraestructuras serio que regule todo el transporte ya sea por carretera como por ferrocarril, y que sea también la base para la puesta en marcha de la ZALIA como zona logística, y no solo industrial".