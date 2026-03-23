CCOO insta al Gobierno a no cometer los mismos errores que en marzo del 22 y pide controlar los beneficios empresariales

Reunión para evaluar los efectos económicos en Asturias de la crisis derivada de la guerra en Irán. - PRINCIPADO

OVIEDO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Asturias, Ovidio Zapico, a instado este lunes al Gobierno regional a no cometer los mismos errores que en marzo de 2022, cuando también se dio un aumento de los precios energéticos, de los combustibles, de las tasas de inflación, y lo único que se vieron fueron rebajas de impuestos generalizadas que lo que hicieron fue aumentar los beneficios más que nunca de las varias empresas, eléctricas, petroleras, cadenas de alimentación, iniciados en marzo y agosto.

Zapico se ha manifestado así tras participar en la reunión entre el Principado, la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y el sindicato UGT.

"Lo que planteamos es que hay que topar precios de combustible y de alimentación, que hay que limitar los beneficios de las grandes empresas, que hay que controlar las tasas de inflación para que no se trasladen al consumidor, a los trabajadores. En ese sentido, en Asturias lo que podemos hacer es aumentar las ayudas y establecer medidas para promover el transporte público", dijo Zapico.

Así ha reclamado mejores y mayores frecuencias en los transportes públicos, sincronizar los horarios del transporte por ferrocarril y de carretera, o mejorar la app de la CTA de Asturias para que pueda ser un uso de transporte público más generalizado y más eficaz.

En ese sentido, una propuesta de CCOO ha sido bajar el importe de la tarjeta Conecta hasta los 20 euros en lugar de los 30 actuales.

"También hemos emplazado a la Patronal y al Gobierno de Asturias para que a través del diálogo social podamos establecer algún tipo de piloto para tener planes de movilidad a polígonos industriales, así como fomentar en un momento como el actual el teletrabajo", dijo Zapico.