CCOO logra el compromiso de educación para estudiar el adelanto a julio de los nombramientos del personal interino

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OVIEDO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enseñanza de CCOO Asturias ha mantenido este lunes una reunión bilateral con la Consejera de Educación y la Directora General de Personal Docente del Principado de Asturias, en la que participaron el secretario general del sindicato, Borja Llorente, y la secretaria de Organización, Ana Canal. El sindicato ha indicado que durante el encuentro lograron el compromiso de educación para estudiar el adelanto a julio de los nombramientos del personal interino.

Según informa CCOO, en el encuentro se abordaron numerosos asuntos relacionados con las condiciones laborales del personal docente y con el funcionamiento del sistema educativo asturiano, con especial atención a la situación del personal interino, la organización de los centros y el desarrollo de las medidas contempladas en el Acuerdo Asturias Educa.

Así, destacaron como uno de los compromisos más importantes alcanzados el estudio del adelanto de los nombramientos del personal interino. En la actualidad, buena parte del profesorado interino conoce su destino a finales del mes de agosto, generando incertidumbre y dificultando la conciliación y la planificación personal y familiar.

"La Consejería se ha comprometido a trabajar para que, en el futuro, estos nombramientos puedan realizarse durante el mes de julio, un cambio que CCOO considera prioritario", destaca el sindicado.

En materia de listas de interinidad, Educación estudiará a propuesta de CCOO eliminar la obligatoriedad de presentarse al procedimiento selectivo como requisito para poder continuar formando parte de las listas de interinos. Consideran que esta medida permitiría reducir notablemente el número de tribunales designados para los procedimientos selectivos.

Asimismo, la Consejería analizará la modificación del baremo de las bolsas extraordinarias de interinidades, con el objetivo de mejorar su funcionamiento y garantizar los principios de igualad, mérito y capacidad, puesto que en la actualidad únicamente se tiene en cuenta la nota de expediente académico, sin que la experiencia sea computada.

Según indica la organización sindical, Educación también estudiará la creación de vacantes de duración superior a un año para puestos de difícil cobertura, una medida que puede contribuir a dotar de mayor estabilidad a los centros y facilitar la cobertura de determinadas plazas.

La reunión también permitió evaluar la implantación de las 23 horas lectivas para el cuerpo de maestros, prevista para este curso en aplicación de los acuerdos alcanzados. La Consejera se comprometió a que los tiempos de recreo no se utilizarán con carácter general para aplicar la reducción de las horas lectivas, salvo en situaciones excepcionales.

Otro de los asuntos abordados fue la creación de la especialidad de Llingua Asturiana, una reivindicación histórica de CCOO que permitirá avanzar en la estabilización de un colectivo de docentes que durante décadas ha desarrollado su labor en condiciones de precariedad. La Consejería trasladó al sindicato que su previsión es que el temario de la nueva especialidad pueda aprobarse en marzo. No obstante, Educación confirmó que no está prevista una oposición de Llingua Asturiana en 2027, debido al escaso margen de tiempo que tendrían los aspirantes para preparar adecuadamente el proceso selectivo una vez aprobado el temario.