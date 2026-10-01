CCOO Pensionistas alerta de las listas de espera en Asturias y reclama soluciones ante el envejecimiento de la población

Concentración pensionistas de CCOO. - EUROPA PRESS

OVIEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Pensionistas de CCOO de Asturias ha reclamado este jueves al Gobierno del Principado medidas para reducir las listas de espera en sanidad, dependencia y discapacidad, al considerar que la situación resulta especialmente preocupante en una comunidad con una población "muy envejecida" y en un proceso de envejecimiento "exponencial".

El secretario general de la Federación de Pensionistas de CCOO de Asturias, José María Gómez, ha realizado estas declaraciones durante la concentración convocada por el sindicato con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, en la que ha explicado que la organización ha trasladado una carta al presidente del Principado, Adrián Barbón, para hacerle llegar su preocupación por las listas de espera.

Gómez ha señalado que, aunque se están adoptando medidas que "efectivamente corrigen algo", estas no están solucionando el "cuello de botella" existente. "Queremos hacer valer que tenemos que adoptar soluciones que tengan alguna realidad concreta", ha reclamado.

El dirigente sindical ha advertido de que el envejecimiento de Asturias es un fenómeno que "no se va a solucionar" y que será "permanente", por lo que ha reclamado medidas específicas para responder a las necesidades de una población cada vez más envejecida.

En este sentido, ha mostrado especial preocupación por la situación de la dependencia, un ámbito que, según ha señalado, "repercute mucho en las familias". Gómez ha aludido asimismo a la situación de la Consejería de Bienestar y a las recientes dimisiones registradas en el departamento.

"Nos preocupa mucho porque la dependencia es un tema de mucho calado y que repercute mucho en las familias y eso hay que tomar soluciones", ha afirmado.