CCOO pide al Principado que vigile que las mutuas no se conviertan en herramientas de presión de las empresas

OVIEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Asturias ha emitido una nota de prensa relativa al reciente acuerdo del Gobierno asturiano para la firma de un convenio de colaboración entre la Consejería de Salud, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las mutuas colaboradoras y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales para mejorar la gestión de la incapacidad temporal.

Desde la organización rechazan que este mecanismo sirva para paliar la falta de recursos de la sanidad pública y reclaman al Gobierno asturiano que esté vigilante para que las mutuas no se conviertan en herramientas de presión de las empresas.

El sindicato sostiene que la aplicación de esta medida en las personas, en caso de darse, depende únicamente de su voluntad y consentimiento como paciente, ya que el objetivo debe de ser la mejora del proceso de enfermedad y no el acortar mediante presiones por parte de las mutuas los necesarios tiempos de convalecencia y recuperación.

"En ningún caso esta medida supone que las Mutuas tengan potestad alguna sobre la emisión de altas que estén en marcha ni que el ofrecimiento de la gestión de las pruebas o tratamientos, en los casos que pueda hacerse, sirva como elemento de presión sobre la persona trabajadora", advierten.

De esta forma, CCOO exige que de forma inmediata se constituya la correspondiente comisión de seguimiento de esta medida, con presencia de las organizaciones sindicales, para que de forma real se pueda constatar su eficacia, y si cumple o no con la mejora de la salud de las personas a lo largo de sus procesos de enfermedad.