CCOO pide respuestas a Educación ante el elevado número de suspensos en las oposiciones al cuerpo de maestros

Archivo - Secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO en Asturias, Borja Llorente. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del sindicato de Enseñanza de CCOO de Asturias, Borja Llorente, se ha reunido este miércoles con la consejera de Educación, Eva Ledo, para abordar la situación de las oposiciones al cuerpo de maestros y ha pedido un análisis "más exhaustivo" de las causas del elevado número de suspensos, más allá de atribuirlo a faltas de ortografía o comprensión lectora.

En un comunicado, el sindicato ha indicado que por cada persona aprobada hubo "aproximadamente dos suspendidas" en el último proceso selectivo. En concreto, se inscribieron en la oposición 5.911 personas, de las que 5.170 se presentaron a la primera prueba. De ellas, 1.586 acudieron únicamente a firmar o abandonaron el examen cuando se permitió hacerlo a la media hora, por lo que dejaron la prueba en blanco. Más de 3.500 aspirantes completaron el examen y 1.314 lograron superarlo.

El sindicato ha indicado que la consejera se ha comprometido a publicar una nota informativa en Educastur garantizando que el procedimiento selectivo se retrotraiga si es necesario en caso de que se admitan alegaciones, de modo que se garantice el plazo suficiente para que los tribunales puedan realizar la segunda prueba a quienes vean sus alegaciones estimadas. "Garantiza que no habrá presiones de la Consejería para acabar cuanto antes el procedimiento", han agregado.

Asimismo, han indicado que la consejera se ha comprometido a hacer "una revisión a fondo" de la convocatoria de las oposiciones para el próximo curso, y "garantizar la revisión tras la primera prueba". También se ha comprometido, según CCOO, a incrementar la transparencia del proceso publicando más información en la web para evitar "desplazamientos innecesarios a las sedes

Según Borja Llorente, la mayor parte de estos problemas "vienen repitiéndose" cada año, a pesar de las propuestas de mejora sugeridas por los sindicatos. Después de agradecer la "celeridad" con la que Ledo recibió a la organización ayer, Llorente ha asegurado que los compromisos adquiridos "son insuficientes" porque, si bien mejorarán el procedimiento el próximo curso, "no van a dar una solución efectiva a los problemas que han existido en esta convocatoria".