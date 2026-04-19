CCOO presenta un plan para recuperar la Ciudad Residencial de Perlora

Archivo - Accesos a la Ciudad de Vacaciones de Perlora. Casas de la Ciudad de Vacaciones de Perlora. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias presentará este lunes su plan para "resucitar" la Ciudad Residencial de Perlora a través de un informe elaborado en colaboración con la Universidad de Oviedo, que analiza alternativas de gestión y propone recuperar el complejo vacacional combinando su uso turístico con la protección ambiental y patrimonial.

El proyecto se basa en el estudio titulado 'Evaluación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Ciudad Residencial de Perlora y las alternativas para su gestión', coordinado por los profesores del Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo Ícaro Obeso y Juan Sevilla.

La iniciativa se presentará en un encuentro en el aparcamiento de la entrada del complejo, junto a la residencia Jacobo Campuzano, seguido de una visita guiada por distintos puntos del recinto.

CCOO destaca en una nota de prensa que plantea este impulso en colaboración con la Consejería de Ordenación del Territorio del Gobierno de Asturias, el Ayuntamiento de Carreño y la Universidad de Oviedo, con el objetivo de convertir Perlora en un referente del turismo sostenible y recuperar su papel como espacio de turismo social.

La organización sindical ha denunciado el abandono de las instalaciones durante los últimos años y ha criticado la falta de inversión y mantenimiento, lo que, según sostiene, ha provocado el deterioro de un complejo que considera "patrimonio de los trabajadores y trabajadoras de Asturias".

CCOO recuerda además su oposición en 2006 al cambio del modelo de gestión del complejo y sostiene que la privatización supuso la pérdida de las sinergias positivas asociadas al turismo social y a la actividad económica vinculada al recinto.

En este sentido, la secretaria de Política Institucional de CCOO de Asturias, Ana María Rodríguez, ha afirmado que el modelo de turismo social de Perlora "facilitaba el descanso vacacional a las familias trabajadoras con pocos recursos" y ha señalado que "dos décadas son suficientes para dejar claro el tamaño de aquel error", defendiendo la necesidad de "reanimar" el complejo.