CCOO ratifica la huelga general del 11N y rechaza que se use el accidente de Urda para cuestionarla

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OVIEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturies ha ratificado la convocatoria de huelga general del próximo 11 de noviembre y ha rechazado que el accidente ferroviario de Urda (Toledo) se utilice para cuestionar la movilización, después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidiese este martes a los sindicatos que la "reconsiderasen". La organización ha trasladado su solidaridad a las víctimas y sus familias y ha criticado que su situación se convierta en argumento político.

El secretario general de CCOO de Asturies, José Manuel Zapico, ha defendido que el siniestro refuerza el sentido de la convocatoria, al considerar que uno de sus objetivos es reclamar inversiones en los servicios públicos y el mantenimiento de las grandes infraestructuras, entre ellas el ferrocarril. "Utilizar a las víctimas para pedir que los trabajadores renuncien a un derecho es una falta de respeto hacia ellas", ha afirmado.

El sindicato sostiene que la huelga responde a reivindicaciones relacionadas con los salarios, el acceso a la vivienda y la defensa de los servicios públicos. En este sentido, Zapico ha cuestionado que Feijóo reclame a los trabajadores que no ejerzan su derecho a huelga sin plantear, según CCOO, propuestas para abordar esos problemas. El dirigente sindical ha citado el precio del alquiler mediano en Asturias, que cifra en 816 euros mensuales.

CCOO también ha respondido a las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, en las que, según el sindicato, amenazó con "tomar nota si hay un cambio de ciclo en España". La organización considera que PP y Vox cuestionan la actividad sindical porque, a su juicio, pretenden limitar la capacidad de representación de los trabajadores. También ha atribuido a ambas formaciones propuestas de recorte de derechos laborales y sociales.

Por último, CCOO de Asturies ha insistido en que la convocatoria responde a sus propias reivindicaciones y no al calendario electoral, y ha defendido la autonomía del sindicato respecto a los gobiernos y los partidos políticos.