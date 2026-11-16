CCOO rechaza la deslocalización de funciones de ArcelorMittal y reclama detalles sobre el impacto del Proyecto ZENITH

Archivo - Planta de Arcelor en Avilés, ArcelorMittal. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical Intercentros de CCOO en ArcelorMittal ha expresado su "rechazo más absoluto" al proceso de deslocalización de funciones transversales contemplado en el Proyecto ZENITH y ha advertido de que la iniciativa puede suponer una "destrucción de empleo" que afecte a la viabilidad futura de la compañía.

El sindicato se ha pronunciado así después de que la dirección de ArcelorMittal España y ArcelorMittal Spain Holding comunicase, en una reunión preparatoria del procedimiento, su intención de promover un ERE de extinción en el marco del Proyecto ZENITH.

CCOO ha reclamado a la dirección información "más detallada" sobre la afectación del proyecto en cada una de las sociedades de ArcelorMittal en España y ha cuestionado que no se hayan incluido en el ámbito del futuro procedimiento otras empresas que, según el sindicato, también están afectadas por el Proyecto ZENITH.

La dirección ha explicado que para delimitar el ámbito del despido colectivo se han tenido en cuenta los límites legales establecidos para este tipo de procedimientos y que, en otros casos, podría recurrirse a la figura del despido objetivo individual.

El ámbito comunicado por la empresa incluye ArcelorMittal España, con centros en Avilés, Gijón, Aboño, Etxebarri, Sagunto y Lesaka, y ArcelorMittal Spain Holding, con centros en Veriña y Madrid. Según la información trasladada en la reunión, el centro de Veriña sería el más afectado, aunque la empresa todavía no ha concretado el número de trabajadores afectados.

CCOO también ha rechazado el planteamiento de la dirección respecto a los trabajadores nacidos en 1963. La empresa ha indicado que las condiciones y garantías recogidas en su propuesta del 28 de julio de 2026 para este colectivo servirán de referencia para negociar las medidas sociales durante el periodo de consultas.

El sindicato considera, sin embargo, que estas condiciones ya están recogidas en distintos acuerdos alcanzados a nivel local y ha denunciado el "indecente secuestro" al que, a su juicio, están sometidos los trabajadores nacidos en 1963 para llevar adelante el proceso.

MESA NEGOCIADORA

Durante la reunión, empresa y representación sindical han acordado la composición de la mesa negociadora, que estará integrada por 13 miembros titulares: seis de UGT, tres de CCOO y uno de USO, ELA, ACIAA y CSI, respectivamente.

La representación contará además con asesores: cuatro de UGT, dos de CCOO y uno por cada uno de los sindicatos USO, ELA, ACIAA y CSI.

USO ha mostrado su disconformidad con el reparto y ha solicitado que se revisen los cálculos realizados para determinar la composición de la mesa.

La dirección ha comunicado que trasladará de forma inmediata la comunicación formal de su intención de iniciar el procedimiento y que, una vez cumplidos los trámites previos establecidos en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores, convocará una reunión para constituir formalmente la comisión negociadora y abrir el periodo de consultas con la documentación correspondiente.

CCOO ha reiterado su oposición al Proyecto ZENITH y ha reclamado que se facilite información suficiente sobre su impacto en el conjunto de ArcelorMittal España.