CCOO rechaza la propuesta de Educación y confirma la huelga de mañana en escuelas infantiles

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asamblea de trabajadoras de 0 a 3 de CCOO ha rechazado esta tarde la última propuesta de la Consejería de Educación y ha avalado de forma "contundente" mantener la huelga prevista para mañana y las movilizaciones en el primer ciclo de Educación Infantil. "Un sí rotundo a la huelga, un sí rotundo a las movilizaciones", ha anunciado su portavoz, Tania Alonso.

Alonso ha asegurado que la decisión refleja "el sentir de la gente", y ha denunciado que la administración "nos ningunea" y sigue sin recoger en su oferta "los puntos muy claros" que el colectivo ha demandado desde el inicio del proceso negociador. "No nos ha convencido porque no son las necesidades que hay a día de hoy en el primer ciclo de Educación Infantil", ha afirmado.

El sindicato insiste en que las trabajadoras del 0 a 3 son "educación, no conciliación", y reprocha al Gobierno regional que se llene la boca hablando del 0-3 mientras, en la práctica, solo vende abrir escuelas sin garantizar condiciones dignas en las que ya están funcionando.

Entre las reivindicaciones, Alonso ha recordado que reclaman el encuadramiento en el grupo B, una carrera profesional, y un calendario equiparable al del segundo ciclo de Infantil, al considerar que "somos educación y tenemos que estar ahí, como las otras etapas".

En relación con el tono de la negociación, el sindicato lamenta que "el ninguneo" en las mesas de diálogo y que no se respeta ni se escuche al colectivo. "No sé si por ser un colectivo feminizado, pero así nos sentimos", ha dicho Alonso.

CCOO considera que las movilizaciones desarrolladas hasta ahora evidencian la fortaleza del colectivo. "La propuesta no valía la pena para desconvocar una huelga", ha señalado, recordando que la primera protesta fue "un éxito" y que la respuesta de la asamblea confirma la determinación de las trabajadoras.

UGT, Usipa y UGT ACEPTAN LA PROPUESTA

El resto de sindicatos (UGT,Usipa y CSIF) habían aceptado, previamente, la última propuesta de esta mañana de la Consejería de Educación. En la mesa de diálogo de 0-3 años celebrada este miércoles, la consejera, Eva Ledo, ofreció ampliar como días no lectivos los comprendidos entre el inicio del curso escolar y la festividad autonómica del 8 de septiembre, así como un día adicional en el mes de julio. Lo ha incluido en una nueva propuesta, compuesta por 13 puntos y con algunos ajustes y precisiones respecto al borrador anterior.